Вандалы в Киеве осквернили скульптуру возле музея Голодомора (фото)
В ночь с 21 на 22 августа на территории Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве был совершен акт вандализма в отношении скульптуры «Горькая память детства», которая является одним из главных символов музея.
Читайте такжеВ Харькове вандалы разбили арт-объект (фото)Как сообщается на своей интернет-странице заведения, на скульптуре нет повреждений, но ее демонтировали для реставрации.
Администрация музея обещает приложить все усилия, чтобы в ближайшее время скульптуру вернули на свое место.
«То, что сегодня было совершено со скульптурой «Горькая память детства», - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы «Девочка» поскорей вернулась в экспозицию музея», - отметила генеральный директор музея Олеся Стасюк.
Сейчас на месте преступления работает полиция.
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