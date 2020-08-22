Вандалы в Киеве осквернили скульптуру возле музея Голодомора (фото)

На скульптуре нет повреждений, но ее демонтировали для реставрации.

В ночь с 21 на 22 августа на территории Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве был совершен акт вандализма в отношении скульптуры «Горькая память детства», которая является одним из главных символов музея.

Читайте такжеВ Харькове вандалы разбили арт-объект (фото)Как сообщается на своей интернет-странице заведения, на скульптуре нет повреждений, но ее демонтировали для реставрации.

Администрация музея обещает приложить все усилия, чтобы в ближайшее время скульптуру вернули на свое место.

«То, что сегодня было совершено со скульптурой «Горькая память детства», - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы «Девочка» поскорей вернулась в экспозицию музея», - отметила генеральный директор музея Олеся Стасюк.

Сейчас на месте преступления работает полиция.

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Автор: Дмитрий Шварц