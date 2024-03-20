Высокие рейтинги доверия к Залужному до определенной миры объясняются тем, что его до сих пор никто серьезно не критиковал, говорит эксперт.

Высокие рейтинги доверия украинцев, которые сегодня имеет Валерий Залужный - не обязательно означают, что на гипотетических выборах он сможет получить много голосов. Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью "Главкому".

Он отметил, что рейтинг доверия к человеку не обязательно перетекает в рейтинг электоральный. "Потому что рейтинг доверия - это абсолютный показатель, он связан с одним конкретным человеком. А рейтинг электоральный - относительный показатель, он зависит от того, кто с этим человеком рядом в списке", - разъясняет социолог.

По мнению Паниотто, рейтинг Залужного постепенно начнет снижаться, особенно если он действительно попытается принять участие в каком-то избирательном процессе.

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"То, что сейчас показывают замеры, это самая высокая точка для Залужного. Его пока никто существенно не критиковал, а когда начнется кампания, начнутся напоминания, что он диссертацию защищал у Кивалова и так далее. После начала кампании рейтинг у него снизится - это закономерность", - считает социолог.

Отставка и новая должность Залужного

Как писал УНИАН, 8 февраля президент Зеленский своим указом уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего армии. Этому предшествовали несколько недель слухов и инсайдов о том, что такая отставка готовится.

Объясняя причины увольнения популярного в народе генерала, Зеленский сослался на провал летнего контрнаступления и постепенную "стагнацию" ситуации на фронте сейчас. По его словам, армии были нужны изменения.

Месяц спустя президент сообщил, что согласовал кандидатуру Залужного для назначения на должность посла Украины в Великобритании. Правда, сама Великобритания официального согласия еще не предоставила.

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