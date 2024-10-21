Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал первую из собственной трилогии книгу под названием "Моя война".
Она написана в жанре "Биографии и мемуары" — там рассказывается о событиях, которые произошли в жизни нынешнего посла Украины в Великобритании с детства и по 24 февраля 2022 года, заявляет "Бабель" со ссылкой на источники из окружения Залужного.
Также сообщается, что несколько глав в книге "Моя война" все же посвящены полномасштабной войне России против Украины. СМИ пишет, что Залужный планирует сосредоточиться на работе послом Украины в Великобритании вместо того, чтобы присоединиться к какому-либо политическому проекту. К тому же, по словам источников из его окружения, он не собирается идти в политику — поэтому книгу, которая уже скоро появится в книжных магазинах, не стоит считать стартом политической карьеры.
В материале говорится, что Залужный уже работает над второй книгой, которая будет иметь название "Наша война". Третья будет названа "Их война".
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Ранее УНИАН сообщал, что Залужный резко раскритиковал "слабость Запада" за упущенную возможность завершить войну. Это, по его словам, началось еще в 2008 году.
Кроме того, Залужный объяснил, почему он против снижения мобилизационного возраста. Он рассказал, что всегда был против этого решения, потому что молодые украинцы нужны Украине будущего.