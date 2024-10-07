Постановление суда обжалованию не подлежит.

Высший антикоррупционный суд отказал стороне защиты бизнесмена Игоря Коломойского в удовлетворении жалобы об отмене постановления детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования.

Соответствующее решение огласил судья Ярослав Шкодин:

"Следственный судья постановил: в удовлетворении жалобы Коломойского Игоря Валерьевича отказать. Постановление обжалованию не подлежит".

Как добавил судья, он проанализировал постановление детектива НАБУ от 14 августа 2024 года о приостановлении досудебного расследования, и считает, что это постановление принято в соответствии с законодательством.

"Что касается сроков досудебного расследования, с учетом разнообразия позиций следственных судей, апелляционной палаты, все же, следственный судья на этом этапе отдает предпочтение Верховному суду, который четко отметил, что эти вопросы необходимо решать на подготовительном судебном заседании", - сказал Шкодин.

Адвокаты Коломойского просили суд удовлетворить поданную ими жалобу и отменить постановление детектива НАБУ от 14 августа 2024 года о приостановлении досудебного расследования.

"По мнению стороны защиты, ни Коломойский, ни другие лица, которым сообщено о подозрении в уголовном производстве... в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса и предоставленных документов не могут считаться подозреваемыми, поскольку эти процессуальные решения приняты за пределами сроков досудебного расследования... А то, что сторона обвинения продолжает расследование, не обращает никакого внимания на судебные решения - мы не знаем, по каким мотивам, политическим, личным, карьерным или каким другим, сторона обвинения это делает", - сказал адвокат Олег Пушкарь.

Сторона защиты Коломойского считает, что их подзащитный вообще не получил статус подозреваемого, ведь подозрение было вручено за пределами сроков досудебного расследования. Также адвокаты считают это подозрение необоснованным.

В свою очередь, детектив Национального антикоррупционного бюро считает, что постановление о закрытии досудебного расследования было вынесено законно, а жалоба, поданная адвокатами, не подлежит удовлетворению.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривень.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось - суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сумма залога уменьшилась до 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

25 сентября Шевченковский районный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского с залога в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс. гривень на домашний арест или личное обязательство.

26 сентября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем на 50 млн гривень - до 1 млрд 827 млн 352 тыс 580 гривень.