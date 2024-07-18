Судья не изменила размер залога за бизнесмена.

Суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года.

Соответствующее решение принято сегодня, 18 июля, судьей Шевченковского районного суда Киева Еленой Чайкой. "В удовлетворении ходатайства в отношении Коломойского Игоря Валерьевича меры пресечения в виде личного поручительства отказать. Ходатайство старшего детектива... о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 г. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тыс. размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц...", - говорится в результативной части решения, зачитанного судьей.

В случае внесения залога на Коломойского возложен ряд обязательств. В частности, прибывать по вызову в суд в этом уголовном производстве; не выезжать за пределы населенного пункта места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективам об изменении места жительства и средств связи; воздерживаться от внепроцессуального общения с лицами, находящимися в статусе свидетелей по данному делу; сдать на хранение соответствующим органам государственной власти свои паспорта и другие документы для выезда за границу.

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"Определить срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей сроком на 2 месяца с момента внесения определенного залога", - говорится в решении.

На суде выступали представители группы поручителей, среди которых, в частности, были и известные телеведущие Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

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Как сообщал УНИАН, в июне Печерский районный суд города Киева отказал изменить меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому с содержания под стражей на личное обязательство.

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Как известно, в мае с.г. Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала "ПриватБанка" Сергея Волкова на три месяца - до 2 сентября 2024 года.

По делу "ПриватБанка" Коломойский должен находиться под стражей до 22 июля. Соответствующее решение принял 24 мая Шевченковский районный суд города Киева, которым удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей Коломойского до 22 июля с альтернативным залогом в сумме 1 млрд 968 млн 200 тыс. гривень.

Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Тогда же была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Несколько раз уже происходило продление срока содержания, а также пересматривался размер залога.

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