Она заявила, что такому не место под стенами пророссийской церкви и вырезала слова о том, что детей в Украине убивают именно солдаты РФ.

В Житомирской области в одном из населенных пунктов прихожанка Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) изуродовала памятный знак погибшим на войне детям, который установила местная община.

Соответствующий ролик, который сняли возмущенные люди, распространяется по телеграм-каналам. В кадре на ленте со словами о погибших детях, которых убила на войне в Украине армия РФ, вырезана фраза о том, что это сделали именно "российские захватчики".

На соответствующие обвинения прихожанка УПЦ МП сказала, что возле церкви российского патриархата "такое не делают".

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Также женщина пожаловалась, что Украина не способна провести для нее "пышный" парад. Такой, как в России. Вероятно, речь идет о 9 мая.

"Вы знаете, какая мощь Россия? Вы знаете? Возьмите парад их и возьмите парад наш. У нас парада нет, у нас ни техники нет, ничего нет, все пропили, продали", - заявила фанатка "русского мира".

Москва устроит "танцы на костях" на 9 мая

Напомним, что власти РФ, несмотря войну и огромные потери со своей стороны, все же настроены провести "победный" парад в Москве в честь 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 10 апреля.

Таким образом чиновник прокомментировал заявления губернаторов Курской и Белгородской областей, которые сказали, что в этом году боятся устраивать парады из-за возможных провокаций ВСУ. Напомним, что наши войска не атакуют территории России. Она и сама с этим прекрасно справляется. К примеру, 20 апреля российский бомбардировщик Су-34 ударил по городу Белгород авиабомбой.

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