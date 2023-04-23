Ситуация там сложнее, чем в Киево-Печерской лавре.

Министерством культуры и информационной политики создана комиссия, которая проверяет использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Также создана комиссия, которая проверяет использование объектов Черниговского заповедника, сообщил в эфире телемарафона министр культуры Александр Ткаченко.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника. ... Там иная ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", – рассказал Ткаченко.

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По словам министра, правительство находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП.

Ситуация в Киево-Печерской лавре - что надо знать

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины. В марте Свято-Успенский монастырь УПЦ МП предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года.

Представители УПЦ МП должны были освободить помещение, однако оставались на территории заповедника, заявляя, что оснований для выселения нет и обращаясь в суд. Однако Хозяйственный суд города Киева отказал УПЦ МП в обеспечении иска.

Несмотря на это, комиссия по приемке-передаче государственного имущества заповедника не сразу смогла начать работу - из-за физического препятствования со стороны УПЦ МП. В середине апреля проверка была начата. Комиссия зафиксировала уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

Оценка состояния памятников на территории Киево-Печерской лавры после лет хозяйствования здесь УПЦ МП продолжается, и прихожане Московского патриархата продолжают препятствовать работе комиссии Минкульта.

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