По словам Ивана Федерова, такие учебные заведения могут появиться в городе уже до 1 сентября.

Власти Запорожья планируют открыть подземные школы, чтобы перейти на офлайн-обучение. Они могут появиться в городе уже к 1 сентября. Об этом в интервью "Укринформ". рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, организации обучения детей в укрытиях, как это сейчас происходит в Харькове, мешает лишь "нежелание чиновников". Поэтому нужно найти решение для безопасного образовательного процесса в Запорожье.

"Задача простая: есть сколько-то школ, сколько-то укрытий готовых, есть те, которые нужно сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет? До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы", - заверил Федоров.

Он отметил, что в марте в областном центре планируют открыть около 50 школ. За месяц хотят открыть еще больше.

"Задача одна: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Те, кто выехали, продолжат онлайн", - подчеркнул глава ОВА.

Образование в Украине во время войны - последние новости

Первоклассников Киева с понедельника, 19 февраля, отправят на дополнительные каникулы. Как сообщили в КГГА, родители все же смогут приводить малышей в школу, где с ними будут работать учителя в режиме группы продленного дня.

Отмечается, что соответствующие рекомендации были предусмотрены еще в начале 2023/2024 учебного года и доведены до всех участников образовательного процесса.

Также УНИАН сообщал, насколько обучение в Украине онлайн качественное и какие платформы используют учащиеся и учителя. Более 900 тысяч детей в Украине учатся онлайн. Еще почти миллион учится в смешанном формате.

Среди причин необходимости продолжения дистанционного обучения - ситуация с безопасностью, отсутствие укрытий и бомбоубежищ, разрушенные или поврежденные учебные заведения.

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