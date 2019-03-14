16-летнюю шведскую экоактивистку номинировали на Нобелевскую премию мира

Активистка вдохновила сотни тысяч учащихся в школах по всему миру на проведение забастовок с целью призвать лидеров стран к действиям.

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.

Школьницу, которая является лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат», номинировали двое шведских и трое норвежских политиков, пишет Громадське.

«Мы выдвинули Грету, потому что климатическая угроза может быть одной из важнейших причин войны и конфликтов. Массовое движение, которое начала Грета, является очень важным вкладом в мир», — сказал представитель парламента Норвегии Фредди Овстегод.

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«Конечно, очень почетно и приятно быть номинированным на такую замечательную премию. Это невероятное и немного странное ощущение», — прокомментировала Грета.

Активистка вдохновила сотни тысяч учащихся в школах по всему миру на проведение забастовок с целью призвать лидеров стран к действиям.

В пятницу, 15 марта, в рамках возглавляемого Гретой движения #FridaysForFuture десятки тысяч детей и подростков во всем мире пропустят школу, чтобы пойти на климатический марш. Тунберг анонсировала, что к акции присоединились почти 100 стран.

В декабре 2018 года девочка выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице, где она призвала законодателей и государственные органы начать действовать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

В 2019 году она организовала шествие в Париже, к которой присоединилось около тысячи человек. Тунберг шла с табличкой «забастовка школы ради климата», с которой она ранее ходила к стенам шведского парламента.

23 января Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Тунберг основала движение Climate Strike, к которому присоединились школьники из разных стран Европы.

Согласно докладу ООН, глобальные температуры могут вырасти на 1,5° C, что, как говорят ученые, приведет к тяжелым последствиям для планеты, уже к 2030 году, если выбросы парниковых газов будут продолжаться по нынешним темпам. Исследование, проведенное под патронатом ООН, показало, что для предотвращения катастрофических изменений климата, в мире ежегодно инвестировать 2,4 триллиона долларов к 2035 году и полностью отказаться от угольных ТЭС до 2050 года.

Также в организации Climate Transparency заявили, что ни одна из стран G20 не выполняет условия противодействия изменению климата.