16-летнюю шведскую экоактивистку номинировали на Нобелевскую премию мира
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.
Школьницу, которая является лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат», номинировали двое шведских и трое норвежских политиков, пишет Громадське.
«Мы выдвинули Грету, потому что климатическая угроза может быть одной из важнейших причин войны и конфликтов. Массовое движение, которое начала Грета, является очень важным вкладом в мир», — сказал представитель парламента Норвегии Фредди Овстегод.
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«Конечно, очень почетно и приятно быть номинированным на такую замечательную премию. Это невероятное и немного странное ощущение», — прокомментировала Грета.
Активистка вдохновила сотни тысяч учащихся в школах по всему миру на проведение забастовок с целью призвать лидеров стран к действиям.
В пятницу, 15 марта, в рамках возглавляемого Гретой движения #FridaysForFuture десятки тысяч детей и подростков во всем мире пропустят школу, чтобы пойти на климатический марш. Тунберг анонсировала, что к акции присоединились почти 100 стран.
В декабре 2018 года девочка выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице, где она призвала законодателей и государственные органы начать действовать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
В 2019 году она организовала шествие в Париже, к которой присоединилось около тысячи человек. Тунберг шла с табличкой «забастовка школы ради климата», с которой она ранее ходила к стенам шведского парламента.
23 января Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
Тунберг основала движение Climate Strike, к которому присоединились школьники из разных стран Европы.
Согласно докладу ООН, глобальные температуры могут вырасти на 1,5° C, что, как говорят ученые, приведет к тяжелым последствиям для планеты, уже к 2030 году, если выбросы парниковых газов будут продолжаться по нынешним темпам. Исследование, проведенное под патронатом ООН, показало, что для предотвращения катастрофических изменений климата, в мире ежегодно инвестировать 2,4 триллиона долларов к 2035 году и полностью отказаться от угольных ТЭС до 2050 года.
Также в организации Climate Transparency заявили, что ни одна из стран G20 не выполняет условия противодействия изменению климата.