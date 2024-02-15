Но родители все же смогут приводить малышей в школу, где с нимий будут работать учителя в режиме группы продленного дня.

Первоклассников Киева на следующей неделе отправят на дополнительные каникулы, информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Дополнительные каникулы с 19 по 25 февраля для столичных первоклассников – это рекомендация, разработанная для адаптации 6-летних детей к школе и учитывая учебные нагрузки и сезонную заболеваемость. Эти рекомендации были предусмотрены еще в начале 2023/2024 учебного года и доведены до всех участников образовательного процесса", - отмечается в сообщении КГГА.

Согласно объяснению, первый год обучения для детей является периодом адаптации к школе, новому коллективу и ритму жизни, отличающемуся от детского сада или воспитания в семье.

Видео дня

"Успешность адаптационного периода - очень важна и может повлиять на течение всей школьной жизни ребенка. Поэтому дополнительные недельные каникулы необходимы, чтобы дети перевели дыхание и с новыми силами продолжила обучение", - уверяют в КГГА.

В то же время отмечается, что родители, которые во время каникул не могут быть вместе с детьми, смогут приводить малышей в школу. В учебном заведении учителя первых классов будут работать со своими учениками в режиме группы продленного дня без дополнительных нагрузок.

Об учебном процессе в Украине

Продолжительность уроков школьников в Украине зависит от класса, в котором учатся дети. Так, для первоклассников это 35 мин, для учеников 2-4 классов — 40 мин, для 5-12 классов урок длится 45 мин.

Ранее в КГГА обнародовали даты семестров и каникул в школах Киева в 2023/2024 учебном году. Так, учебный процесс начался традиционно 1 сентября и закончится 31 мая, аттестация продлится до 28 июня 2024 года.

В официальном Telegram-канале КГГА сообщалось, что каникулы запланированы:

осенние - с 23 по 29 октября;

зимние – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года;

весенние - с 25 до 31 марта.

Также отмечалось о дополнительных недельных каникулах для первоклассников - с 19 по 25 февраля.

Последние звонки по всем школам столицы прозвучат 31 мая. При этом школы самостоятельно выбирают формат обучения, но в Миноборазования рекомендовали вернуться к очному, если все меры безопасности будут соблюдены.

Вас также могут заинтересовать новости: