Процесс подачи поправок к законопроекту продлится до 21 февраля.

Народные депутаты продолжают активно вносить правки в законопроект о мобилизации, сообщила заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец в эфире телемарафона.

По ее словам, точное количество правок будет известно только завтра-послезавтра, ведь процесс подачи еще продолжается.

"Я буду еще сегодня их подавать. И я думаю, что таких депутатов еще много. Уже некоторые члены комитета говорили, что количество правок более тысячи. На самом деле, мне кажется, что эта цифра может вырасти в полтора-два раза. Хотя я, конечно, не могу быть точной. Ведь все зависит от инициатив депутатов. Пока больше информации нет", - заявила Мошенец.

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Она также добавила, что есть несколько ключевых моментов, на которых сосредоточены большинство народных депутатов. Именно за ними продолжаются самые большие дискуссии.

"Это вопрос смотрителей за людьми с инвалидностью, вопрос электронного кабинета, четких сроков демобилизации, вопрос аспирантов контрактной формы обучения. Там есть очень много моментов, которые обсуждаются. Коллеги, которые уже подавали правки, они так или иначе вокруг этих ключевых вопросов приглашают поддерживать", – сказала народный депутат.

После этого, по словам Мошенец, должен свести все правки и передать их на заседание комитета.

"Думаю, что оно будет достаточно длительным, потому что это вопрос, который надо очень подробно проговорить. По каждой правке надо подойти очень серьезно. Ведь это вопрос судьбы людей. Надеюсь, что ко второму чтению мы получим в зале законопроект, который будет справедлив ко всем категориям населения. Не думаю, что это будет быстро и не думаю, что это должно быть в спешке", – сказала нардеп.

Добавим, что по словам другого нардепа Егора Чернева, в закон о мобилизации уже подали более 1300 правок. Он считает, что на рассмотрение правок в комитете понадобится неделя, сообщает "Суспильне".

"Завтра заканчивается день подачи правок, только после этого председатель должен назначить заседание комитета по рассмотрению правок, я не скажу сейчас, какая там точная цифра, но точно более 1300, поэтому это займет, я думаю, неделю, не меньше в комитете. И только после этого можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал. 1300 правок, их нужно рассматривать каждую одну за другой, группировать, понимать, что будет меняться", - сказал он.

Законопроект о мобилизации: что надо знать

Ранее УНИАН сообщал, что в конце января Кабинет министров передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. В начале февраля Верховная Рада Украины проголосовала за документ в первом чтении.

После этого начался процесс подачи поправок к законопроекту, который будет проходить до 21 февраля. После этого правки будут обрабатывать непосредственно в профильном комитете.

По мнению народного депутата Ярослава Железняка, большое количество поправок к законопроекту может замедлить процесс его рассмотрение.

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