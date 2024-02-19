Есть очень чувствительный вопрос, который будут обсуждать, подчеркнула народная избранница.

До 21 февраля подаются правки к законопроекту о мобилизации, который потом будет вынесен на рассмотрение во втором чтении. Глава партии "Слуга народа", председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что правок к документу будет много.

Об этом она сказала в эфире телемарафона. По словам Шуляк, после того, как правки будут собраны, их будут обрабатывать непосредственно в профильном комитете, и уже только после того, когда там каждая правка будет обсуждена, законопроект будет вынесен ко второму чтению.

"Мы сейчас говорим о достаточно большом количестве и правок, и изменений. Они будут касаться и привлечения наших аспирантов, и использования современных форм рекрутинга, это также и различные вещи, которые связаны с организационными мероприятиями, как будут проводить органы местного самоуправления при подготовке и проведении мобилизации, это и вещи, как связанные со справедливым привлечением работников, работающих в экономическом секторе, привлечении работников правоохранительных органов к мобилизации. Есть также различные правки, которые касаются, например, возможности привлечения осужденных лиц, чтобы они также использовали свои возможности для защиты страны", - рассказала парламентарий.

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По мнению депутат, правок будет достаточно много. "Но есть вопиющие вещи, которые, например, касаются блокировки и закрытия банковских счетов. Этот вопрос очень чувствительный, он будет также обсуждаться. И мы надеемся, что такие вещи будут более сбалансированы", - добавила Шуляк.

В Украине новый закон о мобилизации скоро заработает или нет - что надо знать

Как сообщал УНИАН, Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за документ в первом чтении.

Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") заявил, что большое количество поправок к законопроекту может замедлить процесс его рассмотрения. Железняк считает, парламентский рекорд поправок к законопроекту в 16 480 не будет превзойден, но их будет очень много. Железняк ожидает, что законопроект будет принят до конца февраля.

В то же время народный депутат Украины Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа") не исключает, что могут быть поправки насчет призыва военных пенсионеров, а также владельцев оружия, поскольку сегодня по этому поводу продолжается дискуссия. Он также рассказал, что продолжаются дискуссии насчет идеи бронирования работников предприятий за деньги.

В новом законопроекте Кабмина о мобилизации предлагают разрешить мобилизацию осужденных по их желанию. Однако Министерство юстиции предлагает "более радикальные шаги". Министр юстиции Денис Малюська заявил, что тысячи граждан Украины, которые имеют судимость, изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. По его словам, в настоящее время по меньшей мере 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не состоят на учете в ТЦК и СП.

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