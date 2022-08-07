Руководитель Дарницкого ТЦК говорит, что это не противоречит законодательству.

Повестки военнообязанным в Украине можно вручать в любом месте, поскольку это не запрещено законом. Как правило, их выписывают для упорядочивания учета.

Об этом рассказал "Громадському" руководитель Дарницкого ТЦК (ранее - военкомата) Киева, полковник Руслан Тригуб.

"Многие люди, приехавшие из других местностей, меняют место жительства без уведомления территориальных центров. Но если человеку вручают повестку - это не значит, что он придет и его сразу отправят служить. Это значит, что надо проверить учетные данные, семейное положение, место жительства, работы, состояние здоровья. Раз в пять лет военнообязанный должен прибывать в терцентр и проходить медицинскую комиссию. Но 99% этого не делают", - пояснил полковник.

На комментарий о незаконности выдачи повесток случайным людям на улице, как считают юристы, Тригуб назвал такое объяснение неправильным.

"Повестка может быть выписана в любом месте уполномоченным лицом. Если лицо нарушает закон - например, находится в Дарницком районе, хотя приехало 10 лет назад из Днепропетровской области, здесь работает, но не стало на учет, - каким образом его пригласить в территориальный центр? Полицейский просит у человека документ, подтверждающий личность, и на основании этого документа человеку выписывают повестку и приглашают в терцентр", - добавил он.

Ранее юрист рассказал, как проходит процесс вручения повестки через работодателя.