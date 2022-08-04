Ответственным лицом в данном процессе является работодатель.

Военнообязанный в Украине может получить повестку даже через своего работодателя, в таком случае последний обязан не только проинформировать его об этом, но и проконтролировать явку в военкомат.

Об этом рассказал адвокат Кирилл Казак, передает The Page.

По его словам, работодатель при получении повестки должен издать приказ с уведомлением военнообязанных о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержки (бывший военкомат). После этого о документе нужно уведомить лиц, на которых он распространяется, а также обеспечить явку.

"Руководитель предприятия обязан проконтролировать прибытие военнообязанного в ТЦК. В случае неявки он должен сообщить в военкомат, что его работник не явился в назначенное время", - рассказал эксперт.

Последовательность действий работодателя выглядит так:

издать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных об их вызове в ТЦК и СП;

довести приказ до сведения призывников в части, касающейся обеспечения их прибытия по вызову в ТЦК и СП;

в трехдневный срок отправить копию приказа в ТЦК и СП;

проконтролировать результаты оповещения и прибытие призывников и военнообязанных в ТЦК и СП.

В случае отказа от подписания приказа работодатель составляет соответствующий акт в присутствии троих человек. Документ после отправляют в ТЦК.

Если же представитель компании/предприятия не хочет вручать повестку работнику, у него появляются два варианта действий:

"Во-первых, возможен вариант, когда работник отсутствует по уважительной причине, например, находится на больничном. Второй вариант - невручение повестки в связи с увольнением работника. В этом случае работодатель должен обратиться в военкомат и объяснить, что не может вручить документ по этой причине. Конечно, это временные меры. Если военкомат захочет вызвать человека, это не будет препятствием для того, чтобы была обеспечена его явка", - пояснил адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о запрете выдавать людям повестки на блокпостах, АЗС и на улице.