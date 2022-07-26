Раздача повесток в людных местах не противоречит закону, говорит Кравец.

В украинском законодательстве четко не прописан порядок вручения повесток в военкоматы, поэтому теоретически их раздача на улице, блокпостах и различных заведениях - законна.

Об этом рассказал сайту "Телеграф" адвокат, глава "Украинской независимой фундации юристов" Ростислав Кравец.

При этом он указал на крайне важный момент - вручать повестку могут только уполномоченные на это лица.

"Не просто граждане с автоматами и повязками, которые останавливают вас на улице, проверяют документы - и вручают повестку. А непосредственно уполномоченные центрами комплектации лица, которые обязаны иметь при себе соответствующие документы, включая уже заполненные - для вручения повестки конкретному военнообязанному", - подчеркивает Кравец.

Он также напомнил, что повестки бывают нескольких видов.

"Например, повестка для прохождения медкомиссии. Или повестка для направления в военную часть. Или мобилизационное распоряжение. И в зависимости от того, от получения какой повестки уклоняется лицо, возникает или административная, или уголовная ответственность", - рассказывает юрист.

Недавно министр обороны Алексей Резников заверил, что вручение повестки не означает мобилизацию человека, который ее получил.