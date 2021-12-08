Общая сметная стоимость проекта составила 82 млн гривен, из которых 61,1 млн инвестировали местные власти.

В Виннице после реконструкции открыли спортивный комплекс "Аква-Вин", в котором есть большой бассейн с вышками для прыжков, тренажерные залы и необходимая инфраструктура для людей с инвалидностью.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"50 лет назад его построили по заказу советской армии. С тех пор здание капитально не ремонтировали. Три года назад спортивный комплекс городские власти начали реконструировать. А в этом году проект включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" - государство подключилось к ремонту", - сообщил он.

Как уточняют в ОГА, общая сметная стоимость проекта составила 82 млн гривен, из которых 61,1 млн инвестировали местные власти, остальное добавило государство.

В спорткомплексе, кроме бассейна и раздевалок, есть залы для занятий атлетикой, борьбой, гандболом, футболом, волейболом и баскетболом. Здесь будут тренироваться воспитанники одной из старейших в городе детско-юношеской спортивной школы, насчитывающей 329 школьников и студентов и 13 тренеров.

Особенностью спорткомплекса является его полная инклюзивность.

"Для маломобильных групп населения смонтирован пандус на входе в спорткомплекс, на первом этаже расположен вертикальный подъемник, в зале бассейна расположен мобильный механический подъемник, лифт, также на первом этаже расположен санузел, а на втором этаже – раздевалка", - информирует областная администрация.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" не только восстанавливают крупные спортивные объекты, но и создают инфраструктуру для занятий спортом в шаговой доступности. В этом году открыто 500 "активных парков", где можно бесплатно тренироваться, используя программы, созданные звездными тренерами.

Автор: Иван Бойко