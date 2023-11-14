Эти изменения в законодательство позволят мобилизовать больше граждан, имеющих опыт работы на должностях, предусматривавших разрешение на ношение (использование) огнестрельного оружия.

В Верховной Раде Украины предлагают мобилизовать на войну служащих правоохранительных органов с опытом ношения огнестрельного оружия. Об этом говорится в проекте закона №10209, зарегистрированном 3 ноября 2023 года на сайте парламента.

Инициатором законопроекта выступил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Этим проектом закона предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты относительно "мудрой" мобилизации и обеспечения оптимальной боеспособности военных подразделений во время военного положения.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, главной целью является внесение в законодательство изменений, которые позволят мобилизовать больше граждан, имеющих опыт работы на должностях, предусматривавших разрешение на ношение (использование) огнестрельного оружия.

Видео дня

Также цель проекта закона - привлечь в ВСУ на временной основе правоохранителей (в т. ч. для обеспечения ротации для мобилизованных, которые служат без ротации длительное время).

Законопроектом предлагается внести следующие изменения:

граждане, находящиеся в запасе и не призванные на военную службу, могут быть привлечены в особый период к работам, которые направлены на восстановление пострадавшей в результате военных действий инфраструктуры, обеспечивают работу других секторов экономики и т.п. (это в том случае, если они не работают (не менее чем на 0,75 ставки) или не занимаются официально предпринимательской деятельностью). Также должно быть письменное подтверждение готовности защищать Отечество с оружием в руках;

мобилизовать могут тех, кто имеет право на отсрочку или являются забронированными органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления в том случае, если эти граждане имеют опыт работы в течение двух и более лет в государственных структурах на должностях, предусматривавших использование огнестрельного оружия;

гражданам разрешат менять место жительства, но они будут обязаны в течение трех рабочих дней информировать об этом должностное лицо;

также могут отменить ограничение предельного возраста для пребывания на военной службе в условиях военного положения, в состоянии войны (по собственному желанию военнослужащего);

предусматривается возможность направления в распоряжение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (в том числе для обеспечения ротации для призванных на военную службу во время мобилизации военнослужащих, которые служат без ротации более 6 месяцев) до 30% личного состава структур правоохранительных органов, в которых есть должности, предусматривающие разрешение на ношение (использование) огнестрельного оружия.

Сейчас этот законопроект направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые продолжают действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Сроки продлеваются на три месяца - до 14 февраля 2024 года.

Эти законы накануне в среду, 8 ноября, принял парламент. За них 8 ноября проголосовало соответственно 329 и 322 народных депутатов. После подписания президентом Украины законы вступают в силу со дня опубликования.

Это уже девятое голосование парламента за продолжение военного положения и мобилизации с начала войны.

Вас также могут заинтересовать новости: