Законы накануне принял парламент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые продливают действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Сроки продлеваются на три месяца - до 14 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что законы накануне в среду, 8 ноября, принял парламент.

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Напомним, соответствующие законопроекты ("Об утверждении Указа президента Украины" о продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 10211) и "Об утверждении Указа Президента Украины" о продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 10212) в Верховную Раду Украины внес Зеленский.

За них 8 ноября проголосовало соответственно 329 и 322 народных депутатов. После подписания президентом Украины законы вступают в силу со дня опубликования.

Это уже девятое голосование парламента за продление военного положения и мобилизации с начала войны.

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