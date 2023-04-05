В ВР считают, что Почаевская лавра является "источником "русского мира".

Верховной Раде Украины предлагают поддержать обращение к правительству о расторжении с УПЦ (Московского патриархата) договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления "Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров Украины о расторжении с Украинской православной церковью Московского патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры" (№9179), зарегистрирован 3 апреля, но текст обнародован только сегодня, 5 апреля. Авторами проекта выступают более 30 народных депутатов.

В проекте постановления сказано, что это должно быть сделано с целью защиты национальных интересов Украины, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа.

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Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, сегодня Почаевская лавра является "источником "русского мира" и стала "форпостом антиукраинских сил и очагом межконфессионального противостояния и раздора".

Отмечается, что в Лавру входит 18 сооружений. УПЦ (МП) она была передана в аренду в 2003 году на 49 лет, которая должна действовать до 2052 года.

В записке сказано, что, согласно украинскому законодательству, в церковных сооружениях могут проводиться поочередные богослужения с другими церквями. "Однако в открытых источниках содержится письмо митрополита УПЦ (МП) Онуфрия, в котором он лично запретил своим священникам совершать поочередные богослужения", - сказано в сообщении.

В пояснительной записке сказано, что во время российско-украинской войны надо расторгнуть с УПЦ (МП) договор аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры. "Нахождение Почаевского монастыря во владении церкви Московского патриархата нивелирует не только украинскую историю, но и Украинскую церковь в целом", - считают народные депутаты, авторы проекта постановления.

Как известно, в декабре 2022 года на сессии Тернопольского областного совета, на территории которого расположена Почаевская лавра, было проголосовано за обращение к руководителю правительства, парламента, СБУ и генпрокурору относительно возвращения Лавры в государственную собственность и расследования антиукраинской деятельности священнослужителей УПЦ (МП).

Выселение УПЦ из Киево-Печерской Лавры - что известно

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины. Уже 10 марта 2023 года Свято-Успенский монастырь УПЦ МП предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта в этом году.

Но представители УПЦ МП не желают покидать лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

Также они обжаловали соответствующее решение в суде, но 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Комиссия по приемке-передаче государственного имущества заповедника из-за сопротивления УПЦ МП не может начать свою работу.

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