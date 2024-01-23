Бог прощает, но украинцы - нет - говорилось в письме, которое прислали посольству.

В Венгрии произошел дипломатический скандал: главе МИД страны пригрозили убийством на украинском языке. Письмо с советом Петеру Сийярто готовиться к похоронам пришло на электронную почту посольства.

Об этом пишет венгерский Index, подчеркивая, что вскоре у Сийярто запланирован визит в Украину. 29 января он должен встретиться в Ужгороде с главным дипломатом Украины Дмитрием Кулебой.

В письме, которое адресовалось венгерской делегации, неизвестный аноним обвиняет Венгрию в недостаточной поддержке в войне с РФ якобы от имени Украины.

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"Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Неужели вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападений на Украину? Мы так не думаем. Так что ждите взрывного приема 29 января. Бронепоезд вас не спасет. Мы предлагаем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они начали готовить гроб для Сийярто в соответствии с его ростом. Пусть мне Бог простит, но украинцы не прощают", - цитирует содержание письма СМИ.

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в дипведомстве Тамаш Менцер уже отреагировал на угрозу. На своей странице в Facebook он акцентировал, что визит Сийярто не отменят, хотя Венгрия чувствует, что "давление усиливается".

"Те, кто считает, что министр иностранных дел Венгрии боится, не знакомы с Петером Сийярто", - написал Менцер.

В то же время он упомянул о мире в Украине и что на поле боя "есть только погибшие, а не решения". "Мир требует прекращения огня и переговоров. Мы имеем право занимать такую позицию. Давление и угрозы только укрепляют нас", - добавил он.

Что известно о встрече Сиярто и Кулебы в Ужгороде

11 января венгерский телеканал ATV сообщил детали относительно встречи между Кулебой и Сиярто в Ужгороде 29 января. В частности, глава МИД прокомментировал СМИ вопрос о 50-миллиардной помощи ЕС Украине, которую сейчас блокирует Венгрия своим вето.

По словам Сиярто, этот вопрос должен решаться "вне бюджета ЕС". Также он намекнул, что в ближайшее время Зеленский и Орбан не будут иметь личной встречи, ведь она не будет успешной. "Украинское поведение, которое мы видели в последнее время, не указывает на удовлетворительный результат такой встречи", - акцентировал министр.

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