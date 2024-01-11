Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба обсудят возможность встречи Зеленского и Орбана.

29 января в Ужгороде состоится встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил венгерский телеканал ATV.

Отвечая на вопрос, состоится ли встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским, перед решением вопроса 50-миллиардной помощи ЕС Украине, Сийярто сказал, что этот вопрос должен решаться "вне бюджета ЕС".

Ранее глава МИД Венгрии отмечал, что боится, что если сегодня премьер-министр встретится с украинским президентом без какой-либо подготовки, "встреча не будет успешной".

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"Результата не было бы просто потому, что украинские решения, украинское поведение, которое мы видели в последнее время, не указывает на удовлетворительный результат такой встречи. Поэтому, конечно, мы рады иметь венгерско-украинский диалог на высоком уровне, если он будет должным образом подготовлен", - добавил Сийярто.

Отношения Украины и Венгрии - последние новости

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение €50 млрд Украине от ЕС.

Впоследствии послы ЕС сделали шаг к одобрению финансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро. А в Германии дали обещание, что Украина получит помощь в размере 50 млрд евро от Евросоюза, несмотря на позицию Венгрии.

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