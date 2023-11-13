Мужчину забрали, несмотря на то, что он был единственным водителем, который привез детей.

В Ужгороде представители ТЦК посреди ночи забрали водителя автобуса, который привез из Винницы детскую сборную на всеукраинские соревнования по тхэквондо. Об этом сообщил винницкий журналист Виталий Павловский.

По его информации, водитель заночевал в хостеле "Монада", где его в 01:30 вместе с другими мужчинами насильно забрали военные вместе с полицией.

"Объяснение, что он - единственный водитель с группой спортсменов сборной Украины, им не аргумент! Всех на ночную комиссию, в военкомат. Телефоны отобрали, информацию своим родным, тренерам сообщить не было возможности", - рассказал журналист и добавил, что после завершения военно-врачебной комиссии водителя отправили в Чернигов.

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Впоследствии Павловский сообщил, что перевозчик нашел другого водителя для возвращения детей домой. Однако ключи от автобуса остались в военкомате, и ни один из местных водителей не решился пойти и забрать их. Пришлось попросить сделать это переселенку из Мариуполя.

"Кульминация всей этой неприятной истории, где люди, имея власть, становятся авторитарными, где нарушение законов и Конституции Украины становится нормой, где дети могут стать заложниками "а у нас команда", и между вариантом, где после ночного совместного рейда в отеле, насильственного прохождения комиссии и получения военного билета, сразу отправляют в учебку вместо того, чтобы дать повестку на отправку с отсрочкой 3-5 дней, выбирают первый... А как же дети? Дети подождут, уклонистов нужно наказывать таким образом", - отметил Павловский.

В Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки пока не комментируют инцидент. Дежурный, поднявший трубку в ТЦК, сказал, что он не в курсе произошедшего и не уполномочен комментировать.

Силовое задержание военкомами мужчины на улице во Львове - детали

На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором представители военкомата во Львове силой затягивают в микроавтобус мужчину. Задержанию пытались помешать местные жители.

Во Львовском ОТЦК и СП, комментируя инцидент, заявили, что устанавливают обстоятельства этого случая, назначена служебная проверка.

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