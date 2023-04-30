В Умани сегодня, 30 апреля, попрощаются с пятью погибшими в результате попадания российской ракеты в жилую многоэтажку.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. "... Это касается всех и каждого. Наша общая боль", - прокомментировал он.
Табурец отметил, что траур - не формальность, а самое меньшее, что каждый может сделать, чтобы поддержать тех, кто потерял самое ценное. "Это о человечности", - подчеркнул он.
Как добавила мэр города Ирина Плетнева, сегодня состоится захоронение:
- Ремез Натальи Леонидовны 1961 г. р.;
- Тройчук Ульяны Романовны 2014 г. р.;
- Коренной Светланы Григорьевны 1963 г. р.;
- Шульги Софии Дмитриевны, 2011 г. р.;
- Писарева Кирилла Анатольевича 2005 г. р.
"Прошу приобщиться всех неравнодушных уманчан к прощанию", - призвала мэр Умани.
Ракетный удар 28 апреля
Рано утром 28 апреля россияне провели массированный ракетный удар по Украине. Были запущены 23 ракеты и два дрона. Украинская ПВО сбила 21 ракету. Одна из несбитых ракет попала в жилую многоэтажку в Умани.
В результате попадания погибли 23 мирных украинца, среди которых шестеро детей. Власти области после трагедии объявили трехдневный траур по погибшим.