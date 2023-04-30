В Черкасской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

В Умани сегодня, 30 апреля, попрощаются с пятью погибшими в результате попадания российской ракеты в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. "... Это касается всех и каждого. Наша общая боль", - прокомментировал он.

Табурец отметил, что траур - не формальность, а самое меньшее, что каждый может сделать, чтобы поддержать тех, кто потерял самое ценное. "Это о человечности", - подчеркнул он.

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Как добавила мэр города Ирина Плетнева, сегодня состоится захоронение:

Ремез Натальи Леонидовны 1961 г. р.;

Тройчук Ульяны Романовны 2014 г. р.;

Коренной Светланы Григорьевны 1963 г. р.;

Шульги Софии Дмитриевны, 2011 г. р.;

Писарева Кирилла Анатольевича 2005 г. р.

"Прошу приобщиться всех неравнодушных уманчан к прощанию", - призвала мэр Умани.

Ракетный удар 28 апреля

Рано утром 28 апреля россияне провели массированный ракетный удар по Украине. Были запущены 23 ракеты и два дрона. Украинская ПВО сбила 21 ракету. Одна из несбитых ракет попала в жилую многоэтажку в Умани.

В результате попадания погибли 23 мирных украинца, среди которых шестеро детей. Власти области после трагедии объявили трехдневный траур по погибшим.

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