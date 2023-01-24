В Украине обнаружили опасное печенье, в нем содержится вещество, вызывающее ужасные последствия, даже паралич. Сейчас это печенье изъяли из продажи, однако в Госпродпотребслужбе Ивано-Франковской области призывают украинцев быть бдительными.
"Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) поступило сообщение от 12.01.2023 № 2022.7376-fup 4 относительно обнаружения высокого содержания акриламида в печенье, изготовленном в Румынии (производитель: Ro Star S.A., Romania) и экспортированном из Польши (оптовик: VYV DISTRIBUTION Sp. z o.o., Poland) в Украину (получатель: ООО "ЛЬВОВИМПОРТ", ул. Владимира Великого, 2, г. Львов, 79021)", - говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупредила о необходимости изъятия печенья из продажи. Покупателей призвали сообщать Главному управлению учреждения о случаях обнаружения продукции с опасным веществом.
"Акриламид – органическое соединение, амид акриловой кислоты состава CH2CHCONH2. Имеет высокую растворимость в воде, спиртах. Проявляет сильные нейротоксические свойства. Характерной особенностью акриламида является то, что признаки отравления проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Также сообщается о симптомах поражения веществом. Она вызывает усиленное потоотделение на руках и ногах, онемение и паралич конечностей. Кроме этого, при контакте с глазами акриламид вызывает раздражение и повреждает роговицу глаза. Вдыхать вещество также очень опасно. Пары и пыль акриламида могут негативно повлиять на нервную систему.
Опасная еда
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