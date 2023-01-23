Он отмечает, что вас должна насторожить слишком низкая цена на продукты.

Эксперт по правам потребителей Максим Несмиян прошелся по киевским рынкам, куда украинцы идут за более дешевыми продуктами, и рассказал, какие ловушки готовит дешевизна некоторых товаров. В сюжете "Сніданку з 1+1" он пояснил, что продавцы скрывают от глаз потребителей и какие продукты нельзя покупать.

На одном из рынков на левом берегу Киева эксперт хотел проверить качество мяса, но общение не задалось, продавщица начала бросаться на него и съемочную группу журналистов. И это не удивительно, ведь, говорит Несмиян, он успел взять в руки упакованное мясо, а оно - неизвестного происхождения, на нем нет маркировки.

Затем эксперт пошел на другой рынок и увидел там фальсификат сливочного масла, в котором вообще нет молочных жиров. С оливковым маслом там тоже проблема: настоящее при низких температурах густеет. И топ среди фальсификатов на рынке - красная икра за 100 гривен.

"100 грн за банку красной икры или 35 грн за пачку масла - очень мало, ведь чтобы приготовить килограмм качественного сливочного масла, нужны десятки литров молока", — отмечается в сюжете.

Поэтому эксперт по правам потребителей объяснил, как отличить настоящую красную икру от подделки: бросьте ложку икры в горячую воду - там, где настоящая, вода побелеет, а в случае фальсификата она не изменит цвета.

Качественное сливочное масло должно полностью растворяться в горячей воде, закрашивая ее в молочный цвет. Кроме того, этот продукт при низких температурах должен "задубеть". Если в нем есть растительные жиры - они не дадут ему этого сделать.

Также качественное сливочное масло, брошенное на разогретую сковороду, будет давать приятный молочный аромат и характерную пенку.

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