В частности, это должно произойти как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина намерена начать предвступительные переговоры с Европейским Союзом до конца текущего года.

Об этом Кулеба заявил сегодня во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС.

В частности, Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты саммита Украина-ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году.

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"Мы имеем высокие ожидания от саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и Колледжа ЕС накануне саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - отметил Кулеба.

Также Кулеба напомнил, что Украина завершает выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС.

"Мы убеждены, что предпоследние переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий, и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны помешать", - подчеркнул глава МИД Украины.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2022 года Европейский совет предоставила Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Одновременно Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить. В частности, среди этих рекомендаций – ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизацию, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах и тому подобное.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС обсудят на следующем саммите.

17 января 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время завершит выполнение рекомендаций Еврокомиссии для приобретения членства в ЕС.

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