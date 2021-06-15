На северо-востоке Сирии находятся лагеря для семей боевиков.

В среду, 16 июня, из сирийского плена в Украину запланирована эвакуация женщин и детей, которые могут быть связаны с террористами "Исламского государства" (ИГ).

В настоящее время ни количество женщин, ни количество детей, которых должны вернуть в Украину, неизвестно, передает ТСН со ссылкой на информированные источники.

После разгрома "Исламского государства" семьи боевиков изолировали в спецлагерях. Фактически - тюрьмах под открытым небом. В крупнейшем находятся более 70 тыс. человек. Среди них есть и украинки, часть уже удалось вернуть на родину, другие до сих пор мечтают попасть домой. За лагерным забором осталось еще несколько десятков граждан Украины - маленьких и взрослых. У большинства - украинские документы изъяли в первый же день в ИГ. А у рожденных на Ближнем Востоке детей украинских документов вообще нет.

Читайте такжеВ Сирии из лагерей для родственников боевиков ИГ освободили двух украинок с детьмиПервую группу украинок с детьми удалось вернуть в Украину в конце 2020 года. Так, в новогоднюю ночь в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил из Сирии двух украинок и семерых их детей. Это семьи террористов ИГ. Их удалось вызволить в результате невероятно сложной операции спецслужб, дипломатов и военных. Она продолжалась с осени 2019 года.

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Автор: Ирина Погорелая