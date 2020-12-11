Одного из них поймали при получении более 7 тысяч долларов.

В Харькове при содействии финансированию международной террористической организации сообщено о подозрении двум гражданам Украины, которые являются выходцами из Сирии.

Читайте такжеСБУ отчиталась о нейтрализации 20 хакерских группировок и сотнях сорванных кибератакОб этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, группой лиц осуществлялись денежные переводы через незаконную систему международных валютных операций. Деньги переводились между физическими лицами в Украине и странах повышенной террористической активности, а именно Сирийской Арабской Республики, Республики Ирак и других.

Отмечается, что 10 декабря во время получения денежных средств в сумме свыше 7 тыс. долл. в порядке ст. 208 УПК Украины задержан гражданин Украины, который является выходцем из Сирии. Установлено, что указанная сумма предназначалась для материального содействия террористической организации.

Задержание выходцев из Сирии в Харькове: что еще известно

Обоим задержанным сообщено о подозрении (ч. 2. ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

По месту жительства фигурантов производства проведели обыски.

По информации пресс-центра Службы безопасности Украины участники организованной группы действовали в Харькове.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.

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Автор: Светлана Макринская