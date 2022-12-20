После захвата россиянами родного населенного пункта его вывезли в Донецк, а затем в Россию.

Домой вернули несовершеннолетнего украинца, которого оккупанты вывезли в Россию.

Как сообщает омбудсман Дмитрий Лубинец, 16-летний парень Сергей жил вблизи Мариуполя, незадолго до войны потерял родителей, однако имеет сестру. После захвата россиянами родного населенного пункта, его, как и многих других детей вывезли в Донецк, а впоследствии в Россию.

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, которая приезжала для "милого общения" с детьми на камеру пропагандистских СМИ, решила судьбу Сергея и других вывезенных украинских детей – усыновление в российскую семью. Семья, в которой пришлось быть парню, имела троих собственных детей и уже одного усыновленного. С новой "семьей" Сергей не разговаривал.

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Отношение в семье к нему было не жестоким, однако все время его не покидала мысль о том, что он должен вернуться на Родину. Помощь нашел в интернете, когда отправить уведомление с просьбой в одном из чат-ботов и получил ответ, что ему в этом помогут.

Вывоз украинских детей в Россию: детали

18 февраля главари "ЛДНР" объявили о эвакуации местного населения в Россию-в первую очередь женщин и детей. Для этого организовали их вывоз автобусами.

21 февраля правоохранители открыли уголовное производство по фактам принудительного призыва в ряды террористических организаций жителей оккупированных территорий и принудительного вывоза гражданских на территорию РФ.

После 24 фераля процесс депортации детей проходил на всех оккупированных территориях Украины. 30 мая президент РФ Владимир Путин и вовсе легализовал похищения детей, подписав указ об упрощенном порядке приема в гражданство России детей-сирот из Украины.

23 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты вывезли в Крым 12 детей с инвалидностью из Олешковского детского дома-интерната на Херсонщине.