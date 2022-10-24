Детей в возрасте от 8 до 18 лет принудительно перевезли в психиатрическую больницу в Симферопольском районе.

Российские оккупанты вывезли в Крым 12 детей с инвалидностью с Олешковское детского дома-интерната на Херсонщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне продолжают цинично похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. На этот раз они принудительно вывозят детей с инвалидностью, проживающих в Олешковском детском доме-интернате Херсонской области. По состоянию на 22 октября в Крым было вывезено 12 воспитанников коммунального учреждения", - подчеркнул он.

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Ермак добавил, что эта информация уже поступила в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Он отметил, что еще 7 октября оккупанты создали так называемую бюджетное учреждение "Олешковский детский дом-интернат" на базе имущественного комплекса коммунального учреждения "Олешковский детский дом-интернат" и назначили нового "директора учреждения".

"Нам известно, что на сегодняшний день в заведении находилось 82 ребенка, 40 из которых являются паллиативными. 12 детей с инвалидностью I, II и III группы в возрасте от 8 до 18 лет принудительно перевезли в клиническую психиатрическую больницу №5, которая находится в селе Строгоновка Симферопольского района АРК Крым", - написал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что пока неизвестно, что будет дальше с этими детьми.

"За такие действия должен быть жесткий правовой ответ - это геноцид украинцев. Мы делаем все, чтобы россияне отвечали за это. И они будут отвечать на поле боя и перед Международным трибуналом, который обязательно будет", - подчеркнул Ермак.

Кража детей на Херсонщине

21 октября глава Луганской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что из Херсонского областного дома ребенка российские оккупанты похитили 46 детей, назвав это "эвакуацией".

Ранее сегодня, 23 октября, первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что российские оккупанты вывозят детей из детских домов Херсонской области в Крым.

Также он отметил, что оккупанты начали ходить по домам местных жителей. Пока принудительно их не вывозят, но оказывают значительное психологическое давление для того, чтобы они соглашались выезжать в Крым.

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