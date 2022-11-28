Ориентировочно российскими оккупантами было вывезено до тысячи детей из Херсонской области.

Сейчас проводится работа по выяснению места пребывания детей, которые были вывезены российскими оккупантами из Херсонской области.

По словам начальницы Херсонской городской военной администрации Галины Луговой, были вывезены дети из херсонских учебных заведений на период осенних каникул якобы на оздоровление на левый берег, а также были вывезены все дети из детских домов.

"Мы знаем, что оккупационная власть перед отъездом требовала от родителей предоставления детям оригиналов их свидетельств о рождении. Фактически враг осуществил депортацию херсонских детей. Место пребывания вывезенных детей из школ, а также детских домов, неизвестно", - отметила Луговая.

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По ее словам, сейчас прилагается много усилий, чтобы выяснить, где дети сейчас. К поиску привлечены сотрудники полиции, прокуратуры, Службы безопасности Украины.

Луговая замечает, что установить точное количество детей, которые были вывезены, невозможно. Но известно, что при отступлении оккупанты вывозили детей из громад, расположенных на обоих берегах Днепра. Из информации, которую удалось собрать, можно сделать вывод, что ориентировочно было вывезено до тысячи детей из Херсонской области.

Похищение россиянами детей на оккупированной Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 21 октября глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что с Херсонского областного дома ребенка российские оккупанты похитили 46 детей, назвав это "эвакуацией".

23 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты вывезли в Крым 12 детей с инвалидностью из Олешковского детского дома-интерната на Херсонщине.

26 октября глава Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что с захваченной Херсонщины оккупанты депортировали местных детей под видом отдыха. По его словам, после месяца так называемого школьного обучения по российским стандартам представители оккупационной администрации объявили каникулы и предложили детям выезд на оздоровление за пределы Херсонщины. В частности, на территорию Крыма и в РФ - в Краснодарский край, Ростовскую область.

По его словам, детей вывезли и 2-3 недели содержали в хороших условиях, в условно – "пионерских лагерях", но потом отказались возвращать детей.

Самойленко подчеркнул, что представители местной украинской власти предупреждали, чтобы люди не отпускали детей, но родители не прислушались. Председатель облсовета считает, что кто-то из них отнесся к предложению о детском отдыхе доверительно, кто-то "купился на халяву".

1 сентября зампредседателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тысяч украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

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