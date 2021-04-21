Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio.

В Украине зарегистрирована вакцина AstraZeneca-SKBio против COVID-19, которую изготавливают в Южной Корее.

Читайте такжеВ Минздраве заявили, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину: в реанимациях - молодежьОб этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на министра Максима Степанова.

«Вчера, 20 апреля, Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca-SKBio для экстренного медицинского применения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio.

Также в ведомстве отметили, что вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

С начала прививочной кампании от коронавируса привито 477 тыс. 833 человека.

20 апреля заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.

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Автор: Константин Гончаров