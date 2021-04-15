В то же время около 30% граждан считают, что президент Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на вызовы пандемии.

Большинство украинцев считают неэффективными действия центральных властей по противодействию распространению COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта.

"Около 30% считают, что президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных считают, что неэффективно. 18% считают эффективным реагирование Кабинета министров Украины и Верховной Рады, более 60% - неэффективным", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Указывается, что, по сравнению с ноябрем 2020 года, в обществе наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования органов власти на пандемию.

Главной причиной роста уровня заболеваемости COVID-19 в марте этого года большинство (46%) опрошенных считает несоблюдение карантина гражданами. Еще 32% респондентов считают, что к этому привел сезонный рост простудных заболеваний, неэффективные действия властей (28%) и возникновения новых штаммов коронавируса (17%).

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Как проводился опрос

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В общем методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 16 тыс. 427 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 433 человека.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 1 млн 903 тыс. 765 человек, умерли - 38 тыс. 658.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов 15744 человека привиты против COVID-19 за сутки 14 апреля. 419297 людей привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу - 419295 человек.

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Автор: Константин Гончаров