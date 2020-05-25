В Украине стартовал марафон "Країна в танці"

В течение всего дня будут транслироваться мастер-классы и встречи с интересными людьми.

25 мая с 8:30 до 21:00 пройдет 12-часовой марафон, который объединит творческие коллективы в каждом уголке нашей страны.

Каждый желающий может присоединиться и стать частью марафона - потанцевать, послушать интересные лекции о танце, а также вы можете поддержать и распространить эту новость, чтобы о ней узнало как можно больше людей. Найти информацию о нем можно в Instagram - https://www.instagram.com/ukrainian_dance_marathon/.

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В течение всего дня будут транслироваться мастер-классы и встречи с интересными людьми. Присоединиться можно в любой момент, потому что это будет проходить всегда в эфире. Закончится марафон мастер-классом хореографа мирового уровня Алисы Цицероновой.

"В течение всех двенадцати часов будут проходить танцевальные мастер-классы, общение с приглашенными гостями на актуальные темы. С самого утра пройдет бодрая энергичная зарядка от Андриса, мы разомнемся и зарядим всех на продуктивный день. После пройдет перекличка по школам-участникам марафона. Далее, по расписанию, в эфире будут подключаться гости марафона, известные танцевальные деятели Украины, директора самых известных танцевальных школ Украины, организаторы самых масштабных фестивалей страны, звездные гости и другие", - отмечают организаторы.

Свое участие в марафоне подтвердили - Александр Скиба и Константин Трофимов (Информационная поддержка "UDANCE"), Кристина Шишкарева («Totem Dance Group», Киев), Макс Швец («UnExFeel», Днепр), Вадим Лященко («Ilike Dance Complex», Львов), Дэн Миргоязов ( «DDC», Днепр), Иван Козак («3Z Dance Studio», Винница), Владислава Стеценко (PAPA DANCE, Киев), Ольга Обласова (Яскрава країна, Днепр), Александр Секирин (All Star Dance Center, Харьков). Завершится марафон мастер-классом талантливой и известной во всем танцевальном мире хореографа - Алисы Цицероновой (TALLINN).

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