Многое зависит от того, когда закончится война.

Прогнозы экспертов по сокращению населения после войны еще на треть является слишком пессимистичным. Население может сократиться максимум на 3-4 млн, но это самый пессимистичный прогноз. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова в комментарии "Фокусу".

По ее словам, сейчас около 9 млн украинцев сегодня находятся за пределами страны. В Украине могут находиться 34-35 миллионов человек. Но это приблизительные цифры — плюс-минус миллион.

"Ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию, безусловно, является миграция. По состоянию на декабрь 2023 года в Европе находилось 4,3 млн украинцев со статусом временной защиты плюс 2,5-3 млн трудовых мигрантов. Но ведь ЕС – это не все. Еще есть Великобритания, США, Канада и другие страны – это еще плюс миллион. Что касается РФ, то там картина крайне непонятная, но миллион, я думаю, там есть", – отметила эксперт.

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Она добавила, что Украина расположена в центре Европы, имеет прекрасный климат, природу и ресурсы, поэтому после войны "у нас все будет хорошо". Хотя многое зависит от того, когда закончится война. Каждый день боевых действий и уничтожения украинской инфраструктуры уменьшает вероятность возвращения украинцев домой. Увеличивается количество тех, кому некуда возвращаться, и улучшается адаптация беженцев на новых местах.

Украинские беженцы

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет домой миллионы своих граждан, если сможет обеспечить достаточную защиту от российских воздушных атак.

Победитель выборов в Нидерландах Герт Вилдерс набросился с критикой на украинских беженцев. Он заявил, что украинцы не от войны убегают, а приезжают ради бесплатного жилья и рабочих мест.

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