Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 50,4%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,9%.

Уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2021 года составил 9,1%, снизившись с 9,3% во II квартале.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что уровень безработицы в Украине среди рабочей силы в возрасте 15-70 лет составил 9,2%.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,6 млн человек.

Читайте такжеСМИ рассказали, как мошенники зарабатывают на желающих уехать на заработки за границу украинцахЧто касается занятости, то по результатам обследования рабочей силы в III квартале количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 16,1 млн человек, в возрасте 15-70 лет - 16 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 50,4%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,9%.

В Госстате отмечают, что наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, с января следующего года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на начало собственного бизнеса.

Также Кабмин усовершенствовал механизмы предоставления одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша" и выплаты денежной компенсации стоимости такой помощи.

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