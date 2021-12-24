Это разрешено при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций в 167 размеров минимальной заработной платы (1 млн 85,5 тыс. грн).

Кабинет министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

Как сообщается на правительственном портале, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

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"Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО", - цитирует первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко пресс-служба Кабмина.

Так, согласно решению правительства, от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций в 167 размеров минимальной заработной платы (1 млн 85,5 тыс. грн).

История законопроекта о кассовых аппаратах: