На реализацию этой программы в проекте госбюджета на следующий год планируется около 100 млн грн.

С января 2022 года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на начало собственного бизнеса.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, помощь будет оказываться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука помощи").

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По словам министра соцполитики Марины Лазебной, на реализацию этой программы в проекте госбюджета на следующий год планируется около 100 млн грн.

Она отметила, что государственная инвестиция в программу стимулирования занятости малообеспеченных уже в первый год может помочь создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий.

"Новая бюджетная программа – это новые возможности для территориальных общин, для занятости населения, создание новых рабочих мест, пополнения местного бюджета налогами от новых бизнесов, привлечения дополнительных инвестиций в общину... Государство поможет каждому безработному из малообеспеченных семьи, который хочет открыть собственное дело", – сказала Лазебная.

По информации Минсоцполитики, государственная помощь на начало собственного бизнеса является беспроцентной и составит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн). Эти средства предоставляются в безналичной форме и могут использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через 3 года предпринимательской деятельности помощь нужно вернуть. Но возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за 3 года налогов и единого социального взноса.

Возвращать средства государству не нужно, если сумма уплаченных налогов превысила сумму предоставленной финансовой помощи, или если предприниматель трудоустроит в первый год своей работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению центра занятости.

Участие в новой бюджетной программе могут принять неработающие малообеспеченные, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям и зарегистрированы как безработные. Чтобы получить финансовую помощь на начало собственного бизнеса, таким гражданам нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо подать справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять консультации по началу и ведению бизнеса и организовывать бесплатное профессиональное обучение.

После рассмотрения бизнес-плана и положительного решения региональной комиссии участник программы должен в течение 30 дней зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо и заключить соглашение о предоставлении финансовой помощи с региональным центром занятости и центром занятости по месту жительства.

Для получения финансовой помощи нужно предоставить в центр занятости счет и договор, заключенный между участником и поставщиком оборудования и материалов, необходимых для основания собственного дела. Оплата расходов производится региональным центром занятости на основании этих документов.

Отмечается, что пилотный проект "Рука помощи" был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 годах в Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей. Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта, из которых более 90% сейчас успешно работают.

Помощь безработным:

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине составило 315 тысяч человек, что на 179 тысячи или 36% меньше, чем на этот период прошлого года.

Министр экономики Алексей Любченко анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

15 сентября 2021 года Кабинет министров согласовал проект закона об изменениях в реформировании службы занятости и социального страхования в случае безработицы. В рамках реформы безработные украинцы смогут получить деньги на свой бизнес.

Автор: Екатерина Жирий