Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины.

В Украине сегодня отмечают 25-ю годовщину Конституции

Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины.

Читайте такжеСегодня в Черном море стартуют американо-украинские учения Sea Breeze 2021Киев. 28 июня. УНИАН. В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 25-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции.

День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине - официальный выходной день.

Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в ​​составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.

В Основном законе предусмотрена жесткая процедура изменения: для его изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

В 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

По случаю праздника сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады.

Напомним, что в День Конституции состоится торжественное заседание парламента.

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Автор: Виктория Токарева