Заседание начнется в 11:00.

В понедельник, 28 июня, состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятие Конституции Украины.

Как сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

Заседание начнется в 11:00.

28 июня Украина празднует 25-летие подписания Конституции.

Читайте такжеКонституция Украины сейчас не предусматривает двойного гражданства - РазумковПринятие Конституции депутатами Рады произошло на пятый год после провозглашения независимости. До 1996 года использовали Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики.

Украина была последней из бывших советских республик, принявшей новую Конституцию

Народные избранники работали всю ночь с 27 на 28 июня — всего непрерывно 23 часа. Во время голосования «за» высказались 315 парламентариев.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, стало важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

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Автор: Виктория Токарева