В Украине появилось первое адвокатское объединение с уставным фондом в криптовалюте

Преимуществом нового адвокатского объединения является полная адаптация к потребностям клиента и конфиденциальность.

Учитывая быструю динамику развития технологий и IT индустрии на сегодняшний день, мы решили создать креативный подход к предоставлению юридических услуг в Украине. По нашему мнению, есть острая необходимость идти в ногу со временем, поэтому мы организовали талантливую команду профессионалов и создали первое в Украине Адвокатское объединение, у которого уставной фонд сформирован криптовалютой, legalwelt.com.ua.

Адвокатское объединение “Легал Велт” специализируется не только на защите прав и интересов в судебных процессах разных отраслей права, но и в целом на сопровождении хозяйственной деятельности компаний, поддержке и защите бизнеса, получении различных типов лицензий, как в Украине, так и за рубежом, а также, предоставлении юридического сопровождения начинающим компаниям с интересными, нестандартными проектами.

Команда Адвокатского объединения “Легал Велт” имеет опыт в решении сложных задач и коллизионных вопросов.

Преимуществом Адвокатского объединения, отмечает Старший партнер, адвокат, кандидат юридических наук Сергей Маломуж - является полная адаптация к потребностям клиента и конфиденциальность, что позволило заинтересовать клиентов не только с Украины, но и из-за рубежа. Знания и практический опыт команды Адвокатского объединения в национальном законодательстве, а также в международном праве, позволяют предоставить клиентам высококачественные и конструктивные консультации, как в вопросах правового регулирования криптовалюты в разных странах мира, так и во всех юридических вопросах, согласно национального законодательства Украины.