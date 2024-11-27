В основном в плену оказывались бывшие заключенные и только что мобилизованные, поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Описан "портрет" российских захватчиков, которые попадают в украинский плен.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона "Єдині новини". В частности, он рассказал о тех российских захватчиках, которые сейчас попадают в плен.

"В первую очередь, более половины из тех, кто попадает в плен - это бывшие заключенные, которые в обмен на амнистию выбрали служить российской армии и выбрали путь вести боевые действия", - сказал Волошин.

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Кроме того, как отметил спикер, поскольку российская армия в последнее время наращивала численность за счет проведения открытой и скрытой мобилизации, то теперь различные наемники и новомобилизованные тоже привлекаются к войне против Украины.

Также он сказал, что не часто, но в плен попадало несколько человек из российского спецназа.

Спикер уточнил, что количество бывших заключенных, которые попадают в плен, начинает уменьшаться. По его словам, теперь в плен больше попадает тех, кого недавно мобилизовали:

"Их посылают на проведение штурмовых действий и с целью выявления и проведения разведки украинских огневых точек на линии боевого соприкосновения".

В центре внимания война в Украине - новости, которые сообщались

Как сообщал УНИАН, ранее ВСУ взяли в плен россиянина, который не смог назвать текущий месяц и удивил своими "знаниями" о демографии РФ. Недавно галицкие десантники взяли в плен 26 россиян за один бой на Курщине.

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