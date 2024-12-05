По словам военного, взятие в плен оккупантов стало физически тяжелее.

Брать российских оккупантов в плен стало сложнее, теперь это требует целой операции. В частности это связано с нынешней спецификой войны, когда с помощью беспилотников можно увидеть все. Об этом заявил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире "Общественного радио".

"Взять в плен - это сейчас целая операция. Это непросто. И не потому, что они не сдаются в плен, а просто физически трудно. Сейчас такая специфика войны, что с дронов все видно. К тому же с их стороны работает очень много ударных дронов", - объяснил он.

По его словам, защитники понимают, что российские пленные нужны для обменного фонда, поэтому и устраивают захватчикам засады.

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"Благодаря засадам мы берем в плен россиян. В основном это мобилизованные. Чего-то интересного они не рассказывают. Корейцев или представителей других национальностей мы не видели", - подчеркнул Бородин.

Военный добавил, что еще одной причиной, почему оккупантов стало труднее брать в плен - большинство из них погибает еще в серой зоне во время приближения к позициям украинских воинов. Спикер отметил, что никто не будет идти в серую зону, чтобы взять пленных, даже если там кто-то и есть.

Российские пленные - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области украинские защитники захватили в плен 11 россиян, среди которых были бывшие заключенные. Они рассказали, что думали, что на Курщине воюют войска НАТО, а украинцев там давно уже нет.

Также сообщалось, что в Курской области воины ССО захватили в плен российских морских пехотинцев. Ими оказались оккупанты из 810-й бригады морской пехоты РФ.

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