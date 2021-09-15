Законопроект еще должна рассмотреть Верховная Рада.

Кабинет министров согласовал проект закона об изменениях в реформировании службы занятости и социального страхования в случае безработицы. В рамках реформы безработные украинцы смогут получить деньги на свой бизнес.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Какие изменения предлагает правительство:

финансовая помощь на начало предпринимательской деятельности;

ослабить санкций за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;

финансирование общественных работ, а также отмена временных работ, которые не мотивируют к труду;

подбор работы для безработного с учетом транспортной доступности, размера зарплаты в зависимости от продолжительности безработицы.

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Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине составило 315 тысяч человек, что на 179 тысячи или 36% меньше, чем на этот период прошлого года. Министр экономики Алексей Любченко анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

Автор: Анастасия Горбачева