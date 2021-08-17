Министр экономики анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине составило 315 тыс. человек, что на 179 тыс. или 36% меньше, чем на этот период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на министра Алексея Любченко.

В частности он проанонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных во время реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных, других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

Читайте такжеУкраинцы остаются без пособия по безработице: кто и за что лишится выплат

"Во время реализации таких программ и проектов отдельный фокус - на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель – экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться, несмотря на те вызовы, как, к примеру, возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавирус как в Украине, так и в мире", - цитирует пресс-служба министра.

Напомним, согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Екатерина Жирий