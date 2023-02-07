Услуги по перевозке предоставляют непосредственно водители авто и именно они несут полную ответственность за соблюдение Закона о языке.

В Украине предоставление информации и обслуживание пользователей через онлайн-сервисы для таксистов осуществляется в соответствии с законодательством о государственном языке.

В частности, их сайты и мобильные приложения имеют украиноязычные версии, коммуникация с пользователями осуществляется в соответствии с выбранным ими языком. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.

Там отметили, что услуги по перевозке предоставляют непосредственно водители авто и именно они несут полную ответственность за соблюдение Закона.

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При отказе обслуживать на украинском при обращении к Уполномоченному граждане должны предоставить информацию о точном времени, месте нарушения, полные данные о водителе и транспортном средстве, а также обстоятельства и доказательства нарушения (фото, видео).

"Стоит отметить, что отдельные онлайн-сервисы реагируют на жалобы пользователей относительно языка обслуживания и могут прекратить доступ водителю-нарушителю к программному обеспечению. Напомним, согласно статей 30 и 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. Только по просьбе пассажира его индивидуальное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон", - сказано в сообщении.

Сообщить о нарушении языкового Закона можно через электронную форму на сайте.

Государственный язык в Украине: законодательство

16 июля 2022 года набирали силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регламентируют использование государственного языка в сети Интернет и речи интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах.