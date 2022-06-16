16 июля 2022 года, вступают в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ровно через месяц, 16 июля 2022 года, вступают в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регламентируют использование государственного языка в сети Интернет и интерфейсах компьютерных программ, установленных на товарах.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Это означает, в частности, что с 16 июля 2022 года:

любой товар, на котором установлено приложение - от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть "локализован" для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками;

все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграмм-каналы, мобильные приложения и тому подобное), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию. Украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, который реализует продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточный для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности данного субъекта.

"Стоит подчеркнуть, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют обслуживание потребителей в сети интернет (интернет-магазины, интернет-каталоги и тому подобное) уже с 16 января 2021 года обязаны размещать на соответствующих интернет-ресурсах информацию о товарах и услугах на государственном языке. Однако, отныне они обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, которая должна быть основной (содержать максимальный объем информации) и загружаться по умолчанию", - сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса после 16 июля 2022 года может означать сознательное нарушение его владельцем требований закона о государственном языке, или факт отсутствия государственной регистрации средства массовой информации и/или владельца как субъекта предпринимательской деятельности.

"Это в свою очередь будет означать намерение владельца интернет-ресурса находиться вне правового поля Украины и вызывать обоснованное недоверие к опубликованной на ресурсе информации", - подчеркнул Уполномоченный.

Также с 16 июля 2022 года Уполномоченный по защите государственного языка сможет налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, которые будут нарушать Закон.

Размер штрафа:

Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11900 грн.

Издательская продукция из России:

15 июня 2022 года стало известно, что в Украине хотят запретить ввоз издательской продукции из России и Беларуси.

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