Один из совладельцев предприятия владеет более чем 15 российскими предприятиями, работающими в оккупированном Крыму.

Суд передал в Нацагенство по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованное имущество и корпоративные права xеркасского предприятия, которое принадлежит гражданину Российской Федерации более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. В сообщении отмечается, что совладелец предприятия в Черкассах продолжал сотрудничать с российскими силовиками после начала полномасштабного вторжения.

"Уставный капитал предприятия составляет 1,98 млн грн, корпоративные права – 9,2 млн грн. Также суд передал в АРМА 3 тыс. кв м недвижимости предприятия стоимостью почти 100 млн грн", - сообщили подробности в ГБР.

Видео дня

Установлено, что один из совладельцев предприятия является гражданином РФ и владеет более чем 15 предприятиями, работающими во временно оккупированном Крыму и осуществляющими поставки продуктов и медицинских изделий силовым структурам РФ.

Отмечается, что российские предприятия фигуранта поставляли аграрную, молочную продукцию, табачные изделия и консервы в российские больницы, а также учреждения ФСБ, МВД, Управления делами президента РФ. В частности, поставки осуществлялись в оздоровительный комплекс управления делами президента РФ, санаторий МВД РФ.

В ГБР напомнили, что уголовное производство расследуется по факту финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В офисе Генерального прокурора отмечают, что учредителем и совладельцем предприятия в Черкассах, которое занимается рынком недвижимости, является гражданин РФ. "Фактически ПАО - одна из основных торговых площадок на территории областного центра под продажу промышленных товаров, стройматериалов, продуктов питания, медицинского оборудования", - сказано в сообщении.

Предприятия платят налоги и другие обязательные платежи в бюджет рф. Из него выделяются средства на нужды российских вооруженных сил, совершающих военные преступления в Украине.

Аресты российских активов в Украине

В Украине в последнее время серьезно оживились поиски и аресты имущества и активов россиян. Так, 9 июня были арестованы украинские активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ, владельца группы компаний "Агро-Белогорье" Владимира Зотова, на сумму более 180 млн грн. Прежде всего речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдинга, который расположен на территории Днепропетровской и Херсонской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: