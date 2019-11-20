Правоохранители присвоили арестованное имущество предприятий на 7,5 миллиона гривень

Заместитель директора ГБР признала, что периодически нечистые на руку правоохранители могут совершать противоправные действия во время ареста и изъятия арестованного имущества.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда правоохранителей, незаконно присвоивших арестованное имущество предприятий на сумму 7,5 миллиона гривень.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"Досудебное расследование предварительно установило, что в течение 2017 года правоохранители, нарушив законные процедуры, изъяли у ряда предприятий имущество балансовой стоимостью 7,5 миллиона гривен. Далее, вопреки требованиям закона, по которым установлено обязательство передачи изъятого имущества в АРМА, это имущество передали на хранение частной компании. Местонахождение его установить не удалось", - написала Варченко.

Она также отметила, что в связи с запросом общества и желанием граждан получать оперативную информацию о дальнейшей судьбе арестованного и изъятого имущества, контрафактного товара, ГБР начинает активно расследовать факты нарушений в деятельности правоохранителей при хранении такого имущества.

"Не опровергаю факт, что периодически нечистые на руку правоохранители могут совершать противоправные действия во время ареста и изъятия арестованного имущества. Бывают и случаи, когда имущество изымается у предпринимателей и с целью давить на них в интересах конкурентов, получения неправомерной выгоды или и вовсе передачи этого имущества третьим лицам", - добавила Варченко.