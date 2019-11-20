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Правоохранители присвоили арестованное имущество предприятий на 7,5 миллиона гривень

13:04, 20 ноября 2019
Общество
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фото УНИАН

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда правоохранителей, незаконно присвоивших арестованное имущество предприятий на сумму 7,5 миллиона гривень.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"Досудебное расследование предварительно установило, что в течение 2017 года правоохранители, нарушив законные процедуры, изъяли у ряда предприятий имущество балансовой стоимостью 7,5 миллиона гривен. Далее, вопреки требованиям закона, по которым установлено обязательство передачи изъятого имущества в АРМА, это имущество передали на хранение частной компании. Местонахождение его установить не удалось", - написала Варченко.

Она также отметила, что в связи с запросом общества и желанием граждан получать оперативную информацию о дальнейшей судьбе арестованного и изъятого имущества, контрафактного товара, ГБР начинает активно расследовать факты нарушений в деятельности правоохранителей при хранении такого имущества.

"Не опровергаю факт, что периодически нечистые на руку правоохранители могут совершать противоправные действия во время ареста и изъятия арестованного имущества. Бывают и случаи, когда имущество изымается у предпринимателей и с целью давить на них в интересах конкурентов,  получения неправомерной выгоды или и вовсе передачи этого имущества третьим лицам", - добавила Варченко.

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