Сейчас активы переданы в АРМА.

Наложено арест на российскую долю капитала фармацевтического предприятия в Днепропетровской области стоимостью около 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В рамках уголовного производства оперативники задокументировали факт противоправной деятельности должностных лиц предприятия Днепропетровщины, четверть уставного капитала которого принадлежит российскому бенефициару", - отметили в ведомстве.

Эта компания является дистрибьютором и поставщиком лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения в учреждения здравоохранения, в том числе и за бюджетные средства. Объемы общего дохода предприятия в 2020 году составили около 13 млрд грн.

"С целью сделать невозможным дальнейший вывод средств на корпоративные права доли уставного капитала был наложен арест. Сейчас активы общей стоимостью почти 1 млрд грн передано в Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - добавили в пресс-службе.

Уголовное производство расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением); ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Напомним, несколько ранее правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, которые принадлежат именно российскому государству. Конфискованные активы будут конвертированы в денежные средства, а затем - направлены в оборону и восстановление Украины.

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